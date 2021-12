Sarà il secolo dell’Europa Il gran discorso di Mattarella

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’ultimodel capo dello stato ai diplomatici. Pubblichiamo ampi stralci dell’intervento di ieri del presidente della Repubblica Sergioin occasione della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia. Sono davvero lieto di poter partecipare a questa quattordicesima conferenza e sono grato della cordiale accoglienza. Vorrei iniziare esprimendo la mia riconoscenza per il supporto fornito in questi anni all’attività sviluppata dalla presidenza della Repubblica, in Italia e all’estero. Nel volgere lo sguardo ai sette anni passati, non posso non rilevare come l’attività internazionale che li ha caratterizzati non sarebbe stata possibile senza l’efficiente supporto del ministero degli Esteri, nonché dell’intera rete diplomatico-consolare. Non mi sarebbe stato possibile porre in essere e sviluppare positive ...