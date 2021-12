Gomorra 5 è davvero l’ultima stagione? La teoria del web (Di lunedì 20 dicembre 2021) Gomorra 5 è davvero l’ultima stagione? Finisce davvero così la storia durata otto lunghi anni? La teoria del web a riguardo. (screen trailer nuova stagione)Venerdì 17 dicembre l’Italia ha assistito all’ultimo atto di una delle storie più avvincenti ed appassionanti del panorama cinematografico nostrano. Gomorra ha coinvolto tutta Napoli, ma ha allargato gli orizzonti ed ha oltrepassato i confini nazionali arrivando oltreoceano. Dagli Stati Uniti all’America Latina passando per l’Inghilterra: ovunque il fenomeno Gomorra è arrivato dritto al cuore dei telespettatori. Prima di proseguire nella lettura dell’articolo si ricorda che seguiranno spoiler e quindi si consiglia di andare oltre solo a chi ha già guardato le puntate conclusive. ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 20 dicembre 2021)5 è? Finiscecosì la storia durata otto lunghi anni? Ladel web a riguardo. (screen trailer nuova)Venerdì 17 dicembre l’Italia ha assistito all’ultimo atto di una delle storie più avvincenti ed appassionanti del panorama cinematografico nostrano.ha coinvolto tutta Napoli, ma ha allargato gli orizzonti ed ha oltrepassato i confini nazionali arrivando oltreoceano. Dagli Stati Uniti all’America Latina passando per l’Inghilterra: ovunque il fenomenoè arrivato dritto al cuore dei telespettatori. Prima di proseguire nella lettura dell’articolo si ricorda che seguiranno spoiler e quindi si consiglia di andare oltre solo a chi ha già guardato le puntate conclusive. ...

