Taranto | proposta di matrimonio su body del neonato

La proposta di matrimonio sul body del figlio appena nato: così un neo papà ha sorpreso la sua compagna che, tra commozione e lacrime di gioia, ha segnato una croce sul sì. Poi l'uomo ha consegnato alla futura moglie il cofanetto con l'anello tra gli applausi del personale del reparto di ginecologia dell'ospedale San Pio di Castellaneta (Taranto). Il video Il video, pubblicato sulla pagina Facebook "Nascere a Castellaneta", sito di informazioni per aspiranti mamme o neomamme gestito da alcuni operatori del reparto, è diventato subito virale e ha ottenuto in poche ore circa 1.200 condivisioni, 2 mila like e 200 commenti. "Mamma, vuoi sposare il mio papà?": è questa la scritta comparsa sul body del piccolo, diventato poi ambasciatore dell'originale proposta di matrimonio.

