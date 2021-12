"Quello non ci considera, perché dovremmo farlo". Esplosivo sfogo rubato: per Mario Draghi è finita? (Di domenica 19 dicembre 2021) A Palazzo Chigi c'è una forte irritazione tra i capigruppo di maggioranza. Sono molto infastiditi per l'atteggiamento del governo Draghi sulla manovra visto che ha del tutto ignorato gli oltre 700 emendamenti presentati dai partiti. "perché dovremmo mandare al Quirinale uno che ha questa considerazione del Parlamento?", si sfoga con La Stampa un deputato di maggioranza. Secondo il retroscena del quotidiano diretto da Massimo Giannini in Parlamento c'è molto malumore. E non solo. Anche il Colle sarebbe seccato per l'attendismo di Mario Draghi rispetto al suo futuro e per il mancato coordinamento tra la presidenza del Consiglio e il Quirinale in questo momento difficile. Sergio Mattarella continua a ripetere che non vuole un secondo mandato ma qualcuno a sinistra, in particolare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) A Palazzo Chigi c'è una forte irritazione tra i capigruppo di maggioranza. Sono molto infastiditi per l'atteggiamento del governosulla manovra visto che ha del tutto ignorato gli oltre 700 emendamenti presentati dai partiti. "mandare al Quirinale uno che ha questazione del Parlamento?", si sfoga con La Stampa un deputato di maggioranza. Secondo il retroscena del quotidiano diretto da Massimo Giannini in Parlamento c'è molto malumore. E non solo. Anche il Colle sarebbe seccato per l'attendismo dirispetto al suo futuro e per il mancato coordinamento tra la presidenza del Consiglio e il Quirinale in questo momento difficile. Sergio Mattarella continua a ripetere che non vuole un secondo mandato ma qualcuno a sinistra, in particolare ...

