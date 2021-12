Patrick Zaki ha riavuto indietro il suo account Instagram

(Di domenica 19 dicembre 2021) Si conclude qui la vicenda: lo studente dell’università di Bologna, dopo aver fatto un appello tramite Twitter – che avevamo raccolto parlandone un paio d’ore dopo la pubblicazione e aiutando nella diffusione -, hail suo profilo. Il personaggio diè diventato celebre negli ultimi anni per l’ingiusta detenzione in Egitto prima di un processo, che si terrà nei prossimi mesi., attualmente, è libero e la sua possibilità di accedere a profili social personali – e magari anche certificati – è fondamentale in un mondo in cui, vista l’altra esposizione mediatica sua e di quanto gli accade – i fake sono dietro ogni angolo. Tanti ne sono già effettivamente nati sulle diverse piattaforme a suo nome: una situazione che va ...

Advertising

channeldraw : Zaki, la panchina ci sarà: il sindaco @matteolepore accoglie la proposta del @corrierebologna. L’iniziativa dopo la… - amnestyitalia : #PatrickZaki e i rischi del ritorno sui social: importante segnalare i profili falsi - Tg3web : I genitori di Giulio Regeni esprimono felicità per la liberazione di Patrick Zaki, ma dall'Egitto aspettano ancora… - giornalettismo : Dopo l'appello lanciato via #Twitter, @patrickzaki1 ha riavuto indietro il suo account ed è tornato attivo su… - _danilismo_ : RT @balotellicyborg: Bernardeschi che distrugge i sogni di Patrick Zaki Il macellaio di Carrara -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

Avvenire

... le lettere degli studenti aliberato: "Non mi laureo se non ci sei tu" Scarcerazione di, la festa di Bologna: "Ma la lotta non finisce vogliamo l'assoluzione" Cremona, debuttano ...... uno che di solito, dopo aver sbattuto in cella i dissidenti politici, le chiavi le getta via a tempo indeterminato (lo sanno bene, loro malgrado,e gli altri 60mila prigionieri ...Sul caso Assange, sempre più vicino all'estradizione negli Usa, l'opinione di Giovanni Frazzica che evidenzia la differenza di peso tra cittadino e sistema ...Scarcerato, ma non assolto. Una gioia non completa, ma che dà comunque speranza. La notizia che arriva da Mansura, in Egitto, sul delta del Nilo, è .... La notizia che arriva da Mansura, in Egitto, su ...