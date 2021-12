La strage di piazza Fontana, spiegata (Di domenica 19 dicembre 2021) Diciassette morti e nessun colpevole accertato. Un attentato brutale condotto contro la popolazione civile nella capitale economica del Paese. Piste di indagine fallaci, morti sospette, depistaggi. piazza Fontana è stata una pagina buia nella storia d’Italia e, a oltre mezzo secolo di distanza, l’attentato che il 12 dicembre 1969 colpì la Banca nazionale dell’agricoltura situata a InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 19 dicembre 2021) Diciassette morti e nessun colpevole accertato. Un attentato brutale condotto contro la popolazione civile nella capitale economica del Paese. Piste di indagine fallaci, morti sospette, depistaggi.è stata una pagina buia nella storia d’Italia e, a oltre mezzo secolo di distanza, l’attentato che il 12 dicembre 1969 colpì la Banca nazionale dell’agricoltura situata a InsideOver.

Advertising

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per il 52° anniversario della strage di Piazza #Fontana: - robersperanza : Il 12 dicembre del 1969 è stato uno dei giorni più brutti della nostra storia. La strage neofascista di Piazza Font… - SkyTG24 : 52 anni fa una spaventosa esplosione distrusse la Banca Nazionale dell'Agricoltura in piazza Fontana, nel centro di… - filca_lazionord : RT @CislTorino: Strage sul lavoro a #Torino: Cgil Cisl Uil territoriali indicono un presidio di fronte alla Prefettura, in piazza Castello,… - BluDiChina : Finita la registrazione e tornati a Milano, la Fracci, Menegatti e Gai si imbattono, il 17 mattina, nei titoloni de… -