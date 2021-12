“Il 2 gennaio un nuovo giocatore sarà a Castel Volturno”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il Napoli è alla ricerca di un difensore per sostituire Kostas Manolas, Giuntoli sta trattando Jhon Lucumì difensore del Genk. La notizia di un interessamento per Lucumì è stata lanciata nella giornata di ieri, una conferma è arrivata anche dalla redazione di Radio Gol. Secondo Valter De Maggio il Napoli “sta lavorando per portare Lucumì agià il 2, queste sono le notizie che ci arrivano sul calciomercato del Napoli“. L’addio a Manolas è molto pesante, anche perché il Napoli attualmente ha in rosa solo due difensori: Rrahmani e Juan Jesus. Koulibaly è ancora infortunato e non tornerà nemmeno a, perché comincerà la Coppa d’Africa ed il difensoreimpegnato con la nazionale senegalese. Lucumì Napoli: ultime notizie di mercato Cristiano Giuntoli deve cercare di portare ...