Così la Siria rischia di diventare un narcostato (Di sabato 18 dicembre 2021) Negli ultimi dieci anni in Medio Oriente c’è una droga che spadroneggia su tutte per traffico criminale, consumo e produzione: il Captagon. L’anfetamina sintetica è stata a lungo associata ai combattenti dello Stato Islamico: la “droga della jihad” – com’è stata definita in passato – è capace di non far sentire la fame e far InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 18 dicembre 2021) Negli ultimi dieci anni in Medio Oriente c’è una droga che spadroneggia su tutte per traffico criminale, consumo e produzione: il Captagon. L’anfetamina sintetica è stata a lungo associata ai combattenti dello Stato Islamico: la “droga della jihad” – com’è stata definita in passato – è capace di non far sentire la fame e far InsideOver.

Advertising

watohal : Nell'articolo, di chiara propaganda antirussa, manca qualche accenno al fatto che l'aggressione alla Siria è partit… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'Che in quelle azioni siano stati colpiti ospedali, scuole, abitazioni private con sofisticati mezzi bellici, nel film non… - ricristiano1 : Quando c’era l’istituto luce si era più discreti. Mosca torna alla propaganda di regime in stile realismo sovietico! - Italia_Notizie : Il consenso è importantissimo: così il Cremlino affronta la guerra in Siria promuovendo un film - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Che in quelle azioni siano stati colpiti ospedali, scuole, abitazioni private con sofisticati mezzi bellici, nel film non… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Siria Migliaia di morti alle porte d'Europa non sono un incidente (di C. Willemen) E suona così vera quando iniziano a elaborare ciò che hanno passato. La parola 'sopravvissuto' ci ... Il mese scorso, Ahmad al - Hasan, un uomo di 19 anni di Aleppo, in Siria, è annegato nel fiume Bug, ...

Migliaia di morti alle porte d'Europa non sono un incidente E suona così vera quando iniziano a elaborare ciò che hanno passato. La parola 'sopravvissuto' ci ... Il mese scorso, Ahmad al - Hasan, un uomo di 19 anni di Aleppo, in Siria, è annegato nel fiume Bug, ...

Il consenso è importantissimo: così il Cremlino affronta la guerra in Siria promuovendo un film Il Fatto Quotidiano E suonavera quando iniziano a elaborare ciò che hanno passato. La parola 'sopravvissuto' ci ... Il mese scorso, Ahmad al - Hasan, un uomo di 19 anni di Aleppo, in, è annegato nel fiume Bug, ...E suonavera quando iniziano a elaborare ciò che hanno passato. La parola 'sopravvissuto' ci ... Il mese scorso, Ahmad al - Hasan, un uomo di 19 anni di Aleppo, in, è annegato nel fiume Bug, ...