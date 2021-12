Arrestato Graziano Mesina | latitante da luglio 2020 | deve scontare una condanna a 24 anni

(Di sabato 18 dicembre 2021) È statonella notteda. Noto anche come Grazianeddu, ha 79ed è il più famoso esponente del banditismo sardo. A rintracciarlo sono stati i carabinieri del Ros, in collaborazione con quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori Sardegna.era nascosto a Desulo, un paese del Nuorese. Da quanto si apprende, l'uomo si trova ora nella caserma di Nuoro e - secondo quanto hanno riferito all'Ansa i suoi legali - è in corso il trasferimento nel carcere nuorese di Badu 'e Carros.

ROMA. Rintracciato e arrestato Graziano Mesina, l'ex primula rossa del Supramonte, finito nella lista dei sei latitanti più ricercati d'Italia alla stregua di Matteo Messina Denaro e Attilio Cubeddu.