(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Discorso di ieri dipatriotico? Lo valuto sicuramente positivamente, mi pare che da premier si renda conto di tante cose che noi segnaliamo da tempo". Così Giorgia, arrivando a Coldiretti. "La nostra agricoltura - aggiunge - visto chequi, è, la dieta mediterranea che è patrimonio Unesco èda parte dei burocrati di Bruxelles, tutto per favorire le multinazionali e le lobbies". "Quando ci si trova a dover difendere gli interessi del popolo italiano uno se ne rende conto meglio", dice tornando al discorso di

Advertising

ItaliaViva : #Meloni ci invita ad eleggere un patriota al #Quirinale? Bene, è condivisibile ma noi l'abbiamo già fatto per ben t… - TV7Benevento : Ue: Meloni, 'bene intervento Draghi, siamo sotto attacco'... - larattaenzo79 : Leggi bene Andrea gianbruno mai con i 5 stelle e mai con il PD e mai ne farei parte nel cdx , i mafiosi e spacciato… - larattaenzo79 : Leggi bene Andrea gianbruno mai con i 5 stelle e mai con il PD e mai ne farei parte nel cdx , i mafiosi e spacciato… - larattaenzo79 : Leggi bene Andrea gianbruno mai con i 5 stelle e mai con il PD e mai ne farei parte nel cdx , i mafiosi e spacciato… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni bene

Il Sannio Quotidiano

... grazie alla guida di Giorgia, ma anche al radicamento della nostra comunità e siamo felici ... Adesso Fd'I c'è anche in Consiglio: immaginiamo che ad Acireale, per ildella città, debba ......al Sole24 ore che "il presidente o la presidente sarà eletto nelle prime votazioni e sarà un". Dunquee Salvini potranno decidere il destino dell'anziano leader fin dal primo voto: il ...Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Discorso di ieri di Draghi patriotico? Lo valuto sicuramente positivamente, mi pare che da premier si renda conto di tante cose che noi segnaliamo da tempo”. Così Giorgia ...Il teatro Quirinale: i bene informati assicurano che a Draghi interesserebbe molto lasciare Palazzo Chigi per spostarsi al Colle. Ma il premier fa la conta dei rischi. Che aria tira tra i partiti?