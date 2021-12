Covid: da tre società scientifiche documento per cure tempestive monoclonali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute)() - Tre società scientifiche assieme nella lotta al Covid per obiettivi comuni: sensibilizzare i medici delle diverse specialità, creare un protocollo condiviso e porre la pietra miliare per un'alleanza tra medico di comunità e centri specialistici, in modo da favorire un trattamento tempestivo e maggiormente efficace del Covid19, in cui è strategico l'utilizzo degli anticorpi monoclonali. Lo strumento per perseguire questi scopi è il documento di consenso 'Sars-Cov-2: diagnosi precoce e migliore accesso alle cure per i pazienti fragili. La necessità di una coalizione tra medicina di territorio e centri specialistici', redatto e sottoscritto dalla società Italiana di malattie Infettive e Tropicali (Simit), ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute)() - Treassieme nella lotta alper obiettivi comuni: sensibilizzare i medici delle diverse specialità, creare un protocollo condiviso e porre la pietra miliare per un'alleanza tra medico di comunità e centri specialistici, in modo da favorire un trattamento tempestivo e maggiormente efficace del19, in cui è strategico l'utilizzo degli anticorpi. Lo strumento per perseguire questi scopi è ildi consenso 'Sars-Cov-2: diagnosi precoce e migliore accesso alleper i pazienti fragili. La necessità di una coalizione tra medicina di territorio e centri specialistici', redatto e sottoscritto dallaItaliana di malattie Infettive e Tropicali (Simit), ...

