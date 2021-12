GF Vip, anche un ex tentatore tra i nuovi possibili concorrenti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre ci saranno tre nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip. Se i primi due nomi – Eva Grimaldi e Nathaly Caldonazzo – sono sicuri (quello di Eva è ufficiale, ndr), rimane un punto interrogativo sull’identità del possibile terzo concorrente. L’ultima indiscrezione arriva dalla pagina Instagram GFVIP6.NEWS, secondo cui dovrebbe entrare Alessandro Basciano, ex tentatore ed ex corteggiatore di Uomini e Donne. L’identikit di Alessandro Basciano, possibile nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6 Prima l’esperienza a Uomini e Donne come corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche, poi sempre su Canale 5 il pubblico l’ha conosciuto meglio nel ruolo di tentatore di Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy. Entrambe le volte non ha avuto molta fortuna, ma per il detto “non c’è due senza tre” ecco che Alessandro ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre ci saranno treingressi nella Casa del Grande Fratello Vip. Se i primi due nomi – Eva Grimaldi e Nathaly Caldonazzo – sono sicuri (quello di Eva è ufficiale, ndr), rimane un punto interrogativo sull’identità del possibile terzo concorrente. L’ultima indiscrezione arriva dalla pagina Instagram GFVIP6.NEWS, secondo cui dovrebbe entrare Alessandro Basciano, exed ex corteggiatore di Uomini e Donne. L’identikit di Alessandro Basciano, possibile nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6 Prima l’esperienza a Uomini e Donne come corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche, poi sempre su Canale 5 il pubblico l’ha conosciuto meglio nel ruolo didi Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy. Entrambe le volte non ha avuto molta fortuna, ma per il detto “non c’è due senza tre” ecco che Alessandro ...

Advertising

ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Miriana su Soleil: 'Ha giocato anche lei con Alex, non è innocente' - DigerossRoss : @bagnotrash per Signorini sono tutti Vip, anche quelli che hanno fatto il pubblico ad una trasmissione! - Lu01872149 : @Nobodysayops @GCalloni @Aurix957 Ma dai basta giustificarla, perché il nome di Gianmaria? Nemmeno Jessica si è mai… - Lu01872149 : @Nobodysayops @GCalloni @Aurix957 Ha fatto alla giornalista calcistica? Mai vista. Per questo ti dico che non si pu… - IlPervaso : Caro @giusbrindisi, mi permetta una domanda: come mai, anche Lei, parlerà di truffe sentimentali con un VIP e non c… -