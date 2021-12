Covid | Draghi alla Camera | Con Omicron serve massima cautela Vaccino essenziale per restare aperti

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il premier in Aula (nel pomeriggio al Senato) in vista del Consiglio europeo. Il nuovo appello: "Chi è senza dose o booster lo faccia". Sui rincari delle bollette: "Dovrebbero essere superati nel 2022"

Advertising

marcotravaglio : TUTTA LA VERITÀ Ecco il discorso che Draghi non ha (ancora) tenuto. “Care italiane e cari italiani, abbiamo sbaglia… - CarloCalenda : Intanto il 70% degli italiani vuole Draghi a Palazzo Chigi. E viste le scenette dei partiti si capisce il perché. N… - ignaziocorrao : Eccoci qua. Come volevasi dimostrare anche il 'governo dei migliori' a guida #Draghi, a poche ore dalla decisione s… - marcochistolini : RT @elevisconti: Secondo Travaglio, Draghi dovrebbe dire che ha sbagliato e che la vaccinazione è solo “un atto di sano egoismo, perché l’u… - Marcell78225090 : RT @FQLive: #ULTIMORA Covid, Draghi: “Con Omicron e inverno serve massima attenzione. Vaccinarsi prima possibile -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

- Advertisement - - Advertisement - Tagsusa Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente, diffusione Omicron impone cautela e stato emergenza. Vaccinatevi e fate ...Home Politica, diffusione Omicron impone cautela e stato emergenza. Vaccinatevi e fate terza dose appena possibile Politica 15 Dicembre 2021 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple ...Draghi, “Venga fatta luce” 10:29Palermo, atterrata la famiglia del cuoco afghano Shapoor 10:13Hub a misura di bambino: dove portare i piccoli tra i 5 e gli 11 anni per il vaccino anti Covid 10:13Da ...L’inverno sta arrivando, e i numeri della pandemia peggiorano in tutta Europa. Non può non tenerne conto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenuto stamani alla Camera in vista del Consigli ...