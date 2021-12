Sci alpino, nove azzurri convocati in Val Gardena (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono nove gli atleti azzurri convocati per le gare casalinghe della Val Gardena, apertura della Coppa del mondo sulle nevi italiane per la stagione 2021/2022. Lo fa sapere la Fisi. I convocati sono Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Matteo Franzoso, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni, Dominik Paris e Pietro Zazzi. La squadra azzurra può schierare fino a sette concorrenti in discesa e altrettanti in supergigante. “L’ultima vittoria azzurro in Val Gardena risale al 2008, firmata da Werner Heel in supergigante, mentre porta la firma di Kristian Ghedina, nel 2001, l’ultimo successo nella discesa. L’Italia dal 1972, ha collezionato quindici podi in Coppa del mondo sulle piste altoatesine, l’ultimo dei quali fu il secondo posto di Christof Innerhofer nel ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Sonogli atletiper le gare casalinghe della Val, apertura della Coppa del mondo sulle nevi italiane per la stagione 2021/2022. Lo fa sapere la Fisi. Isono Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Matteo Franzoso, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni, Dominik Paris e Pietro Zazzi. La squadra azzurra può schierare fino a sette concorrenti in discesa e altrettanti in supergigante. “L’ultima vittoria azzurro in Valrisale al 2008, firmata da Werner Heel in supergigante, mentre porta la firma di Kristian Ghedina, nel 2001, l’ultimo successo nella discesa. L’Italia dal 1972, ha collezionato quindici podi in Coppa del mondo sulle piste altoatesine, l’ultimo dei quali fu il secondo posto di Christof Innerhofer nel ...

