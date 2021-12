Super green pass, otto discoteche chiuse e 9mila persone controllate dai carabinieri del Nas (Di lunedì 13 dicembre 2021) otto discoteche chiuse, 9mila persone controllate e 69 violazioni all’obbligo del Super green pass riscontrate. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri del Nas hanno riguardato 261 locali tra discoteche, pub e sale da ballo su tutto il territorio nazionale. Nelle verifiche sul rispetto delle normative introdotte il 26 novembre scorso, gli uomini dell’Arma hanno individuato 50 clienti sprovvisti della certificazione verde rafforzata. Violazioni sono state contestate a 19 datori di lavoro e titolari delle attività commerciali in quanto ritenuti responsabili di omessa verifica del documento “verde”. Il Nas ha proceduto alla chiusura dei locali alla luce di gravi inosservanze delle normative ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021)e 69 violazioni all’obbligo delriscontrate. I controlli sono stati effettuati daidel Nas hanno riguardato 261 locali tra, pub e sale da ballo su tutto il territorio nazionale. Nelle verifiche sul rispetto delle normative introdotte il 26 novembre scorso, gli uomini dell’Arma hanno individuato 50 clienti sprovvisti della certificazione verde rafforzata. Violazioni sono state contestate a 19 datori di lavoro e titolari delle attività commerciali in quanto ritenuti responsabili di omessa verifica del documento “verde”. Il Nas ha proceduto alla chiusura dei locali alla luce di gravi inosservanze delle normative ...

Advertising

chetempochefa : 'Caro Stato.Tu che hai deciso le regole e io le rispetto. Stavolta però ti chiedo di spiegarmi una cosa perché vogl… - chetempochefa : 'Consiglio ai ristoratori.Di solito alla cassa avete 8mila foto con vip appesi alle pareti, potete mettere un carte… - chetempochefa : 'Caro Stato, mi spieghi come mai io cliente per entrare nel ristorante devo avere il Super green pass e il ristorat… - casino90210 : RT @andrelfieri: @myrtamerlino Con 85% di vaccinati, super green Pass che limita la libertà di movimento ai non vaccinati, mascherine mai t… - fattoquotidiano : Super green pass, otto discoteche chiuse e 9mila persone controllate dai carabinieri del Nas -