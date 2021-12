I sorteggi degli ottavi di Champions: Inter-Ajax e Juve contro lo Sporting Lisbona Ora c’è l’Europa League (Di lunedì 13 dicembre 2021) I bianconeri partono favoriti e cercano la rivincita contro una squadra portoghese. L’Ajax che affronterà i nerazzurri ha il vantaggio della gara di ritorno all’Amsterdam Arena Leggi su corriere (Di lunedì 13 dicembre 2021) I bianconeri partono favoriti e cercano la rivincitauna squadra portoghese. L’che affronterà i nerazzurri ha il vantaggio della gara di ritorno all’Amsterdam Arena

Advertising

teladoiotokyo : Champions League ? Sorteggi ottavi di finale: Ajax-Inter, Sporting Lisbona-Juventus: Sono andati in scena a Nyon i… - ProDocente : I sorteggi degli ottavi di Champions League in diretta: l’Inter pesca l’Ajax, la Juve contro lo Sporting Lisbona - Filo2385Filippo : RT @Shootout_ita: I risultati dei sorteggi di #ChampionsLeague! E' andata bene alle italiane? Chi passerà tra #Messi e #Ronaldo? Fatecelo… - dnorill : Leggo #Juventus fortunata nei #sorteggi degli ottavi di #ChampionsLeague io onestamente visto gli anni precedenti .… - lasiciliait : Sorteggi Champions. ecco il quadro degli ottavi di finale: Ajax per l'Inter e S. Lisbona per la Juve… -