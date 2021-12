Uomini e Donne, Ivan Gonzalez: “Tutte le volte che vado con una donna l’indomani mi sento male” (Di giovedì 9 dicembre 2021) E’ un’intervista decisamente particolare, quella rilasciata da Ivan Gonzalez a Mtma. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti raccontato di essere ipocondriaco. Un problema che condiziona la sua vita a 360 gradi. Tutte le volte che vado con una donna lo scoprono anche gli altri perché faccio cose particolari. Ogni volta che lo faccio, poi il giorno dopo mi sento male. Mi prudono Tutte le parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei va tutto bene. Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa. Non sono soltanto io, il mio amico Rafa Mora è come me, facciamo cose simili. Mi insapono le mani dalle 15 alle 20 volte al ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 dicembre 2021) E’ un’intervista decisamente particolare, quella rilasciata daa Mtma. L’ex tronista diha infatti raccontato di essere ipocondriaco. Un problema che condiziona la sua vita a 360 gradi.lechecon unalo scoprono anche gli altri perché faccio cose particolari. Ogni volta che lo faccio, poi il giorno dopo mi. Mi prudonole parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei va tutto bene. Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa. Non sono soltanto io, il mio amico Rafa Mora è come me, facciamo cose simili. Mi insapono le mani dalle 15 alle 20al ...

