Il bacio tra Wonder Woman e la sorella di Superman | DC sempre più inclusiva

Wonder Woman, il personaggio iconico nato dalla matita del disegnatore Harry G. Peters nel 1941, ha compiuto 80 anni. In una mostra celebrativa a Milano per festeggiare questo evento, è stata anche presentata la nuova serie di fumetti dedicata all'eroina, la DC Dark Knights of Steel. Vi raccomandiamo... Superman è bisessuale: il coming out nel nuovo fumetto Il quinto numero della prestigiosa serie a fumetti conferma che il nuovo Superman è bisessuale: infatti, il figlio di Clark Kent si innamorerà di... Una collana limitata, ambientata in un universo fantastico molto somigliante al medioevo. Nel secondo numero, la giornalista Lois Lane arriva via mare su Themyscira, l'isola delle Amazzoni, per portare cattive ...

