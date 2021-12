**Disabilità: Conte, 'ok unanimità Camera segnale forte, M5S avanti su solco tracciato'** (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "L'approvazione alla Camera all'unanimità della legge delega sulla disabilità è un segnale molto forte verso tante persone che ci chiedono risposte chiare e concrete. È una delle leve del Pnrr per garantire realmente l'inclusione sociale e progetti di vita indipendente, rimuovere le barriere, semplificare l'accesso ai servizi". Così Giuseppe Conte su Fb. "Continuiamo lungo il solco che abbiamo tracciato in questi anni: con il Reddito di cittadinanza stiamo sostenendo 231mila famiglie con persone con disabilità, con un impatto su oltre mezzo milione di cittadini; il bonus fino a 500 euro mensili per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili è entrato nella fase attuativa; abbiamo evitato, come M5S, il taglio dell'assegno per gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "L'approvazione allaall'della legge delega sulla disabilità è unmoltoverso tante persone che ci chiedono risposte chiare e concrete. È una delle leve del Pnrr per garantire realmente l'inclusione sociale e progetti di vita indipendente, rimuovere le barriere, semplificare l'accesso ai servizi". Così Giuseppesu Fb. "Continuiamo lungo ilche abbiamoin questi anni: con il Reddito di cittadinanza stiamo sostenendo 231mila famiglie con persone con disabilità, con un impatto su oltre mezzo milione di cittadini; il bonus fino a 500 euro mensili per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili è entrato nella fase attuativa; abbiamo evitato, come M5S, il taglio dell'assegno per gli ...

Perché Cgil e Uil sciopereranno contro la legge di Bilancio ... giudicati insufficienti da Bombardieri, per le misure di sostegno alla disabilità e alla non ... Per quanto riguarda invece il Movimento 5 stelle, il suo presidente Giuseppe Conte, ospite a L'aria che ...

Cis Taranto: intervento degli attivisti del M5S sulla decisione delle istituzioni locali ... rivolto a soddisfare le esigenze delle persone affette da disabilità e da autismo, non certo, ... Dopo quasi un anno di silenzio dall'approvazione da parte del Governo Conte II dei due progetti e dei ...

