(Di martedì 7 dicembre 2021) "Ha fattoil comune a mantenere la Ztl anche durante le feste senza però blindare il centro come era successo in passato:soffoca di traffico e le alternative all'uso dell'auto di proprietà ...

Advertising

StraNotizie : Mondello (Cna): 'modernizzare Roma con sharing e ciclabilità. Bene Ztl sotto Natale' -

Ultime Notizie dalla rete : Mondello Cna

Adnkronos

Non è l'ennesimo ciclotalebano a parlare ma il presidente dei commercianti delladi Roma e del Lazio, Federico, commentando all'Adnkronos le misure prese dalla giunta Gualtieri per il ...Non è l'ennesimo ciclotalebano a parlare ma il presidente dei commercianti delladi Roma e del Lazio, Federico, commentando all'Adnkronos le misure prese dalla giunta Gualtieri per il ...Roma, 7 dic. Ha fatto bene il comune a mantenere la Ztl anche durante le feste senza però blindare il centro come era successo in passato: Roma soffoca di traffico e le alternative all'uso dell'auto d ...La corsa agli acquisti falcidia le piccole attività e, secondo CNA Roma: “favorisce solo le vendite online delle grandi catene” ...