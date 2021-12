Chiara Ferragni performance strepitosa in babydoll: un VIDEO da infarto istantaneo (Di martedì 7 dicembre 2021) Chiara Ferragni anticipa il periodo festoso con una passerella privata: la visione è raccomandata solo per cuori arditi VIDEO. Seducente più che mai, la bellissima influencer, più nota d’Italia, aggiunge… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 7 dicembre 2021)anticipa il periodo festoso con una passerella privata: la visione è raccomandata solo per cuori arditi. Seducente più che mai, la bellissima influencer, più nota d’Italia, aggiunge… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

vogue_italia : .@ChiaraFerragni sceglie @Dior per la premiere di #TheFerragnez a Milano ???? @PrimeVideoIT - cmqpiena : @andreabassoon Ok adesso contatto Chiara Ferragni e le propongo una collab - moonandaliens : RT @jungkookmysmile: Namjoon con il profilo da boyfriend material, Hobi fashion blogger che Chiara Ferragni levate proprio, Jungkook coatto… - wnterbrsv : Ma Chiara Ferragni sapendo che ora su instagram c'è Hoseok e Namjoon come sta? Ne sapete niente? - VickyKuznestova : RT @ciaoamoroso: Anche chiara si stupisce di aver creato queste creature bellissime???? Leone e Vittoria Lucia Ferragni siete meravigliosi… -