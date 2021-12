Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali (Di domenica 5 dicembre 2021) Alle 12:30 scendono in campo Bologna e Fiorentina. Ecco le formazioni ufficiali del match: Bologna (3-4-2-1):Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Dijks; Soriano, Sansone; Barrow. All: Mihajlovic Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Odriozola; Bonaventura, Torreira, Maleh; Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All: Italiano. FOTO: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021) Alle 12:30 scendono in campo. Ecco ledel match:(3-4-2-1):Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Dijks; Soriano, Sansone; Barrow. All: Mihajlovic(4-3-3): Terracciano; Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Odriozola; Bonaventura, Torreira, Maleh; Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All: Italiano. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

