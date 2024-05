Perché Toti sarà obbligato a dimettersi Crosetto dalla Gruber - cosa mi fa paura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) "Giovanninon può governare stando ai domiciliari, è una condizione che assieme alla pressione psicologica lo obbligherà a. Come hanno fatto Pittella e Bassolino. Si sono dimessi da incarichi di prestigio e poi sono stati assolti. Caridi fece un anno e mezzo in carcere e poi fu assolto. Se mi ricordo queste cose ho. Non difendo, difendo i principi, la privazione della libertà e la carcerazione preventiva mi trovano sempre contro". Così il ministro della Difesa Guido, ospite di Lillia Otto e mezzo su La7, sgancia la bomba politica sul governatore della Liguria agli arresti domiciliari per corruzione elettorale. "Va trovato un modo per cui una persona che impazzisce non possa usare i poteri per interessi personali", ha proseguito il ministro. ...