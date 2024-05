Cerreto Sannita - camper va a fuoco per un cortocircuito Nessun ferito

CAMPER CHE SEGUIVA CAROVANA GIRO D’ITALIA IN FIAMME - CAMPER CHE SEGUIVA CAROVANA GIRO D’ITALIA IN FIAMME - A cerreto Sannita in provincia di Benevento in località Montecoppe è andato in fiamme un camper che seguiva la carovana del giro d’Italia. infatti, per causa in corso d’accertamento, il mezzo ha preso ...

Benevento, ambulanze e medici le associazioni: «L'Asl fornisca i dati sui turni» - Benevento, ambulanze e medici le associazioni: «L'Asl fornisca i dati sui turni» - Le nove associazioni che, il mese scorso, si erano riunite per discutere della riorganizzazione del servizio 118, hanno scritto al direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe richiedendo i ...

Incidente stradale a Cerreto Castello, intervengono i vigili del fuoco - Incidente stradale a cerreto Castello, intervengono i vigili del fuoco - Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 14:25 una squadra dei Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti in via Piave a cerreto Castello per un incidente tra due auto. All’arrivo sul posto i due ...