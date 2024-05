Ringrazio personalmente - la frase di Falcinelli che manda in tilt la sinistra

(Di martedì 14 maggio 2024) Matteo, il ragazzo legato, malmenato e "incaprettato" dalla polizia a Miami dopo l'arresto il 24 febbraio scorso fuori da un locale, è intervenuto stasera alla trasmissione Prima di domani su Rete Quattro, intervistato da Bianca Berlinguer. "L'idea è quella di tornare negli Stati Uniti per terminare gli studi, è un obiettivo e una sfida per me. Però ora vogliamo delle risposte e sapere qual è la verità di quanto è successo. Tutte le mattine che mi sveglio, è come se avessi vissuto quelle immagini e quei momenti come se fossero successe ieri", ha detto lo studente. "il ministro Tajani e il console italiano. Grazie anche ad Amnesty International, grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato, sono convinto che riusciremo a trovare una risposta a quello che è successo", ha aggiunto. Un tributo che smonta ...

