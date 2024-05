Le spiagge possono attendere Nuova allerta meteo per temporali in arrivo sulle Marche - giù le temperature

Nelle Marche avanzano le Bandiere Blu, con una new entry premiata nel corso della cerimonia che si è svolta a Roma nella sede del Cnr alla presenza del ministro per la Protezione Civile e le...

Ancona, 14 maggio 2024 – Ora è ufficiale: sono 485 le spiagge “Bandiera Blu” proclamate per questo 2024 dalla Foundation for environmental education (Fee). Quest'anno è la 38^ edizione e la bandiera sventola su spiagge con mare eccellente per 4 ...