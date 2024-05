Nazionale - un top salta l’Europeo | Spalletti pesca il sostituto in casa Napoli?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 14 maggio 2024) Il problema fisico rimediato dal calciatore dellapotrebbe aprire la strada a un azzurro, tutto è nelle mani del CT. Prosegue la preparazione nel quartier generale napoletano, gli azzurri hanno il mirino puntato all’ultima trasferta di campionato della stagione. Venerdì 17, infatti, alle ore 20:45 andrà in scena Fiorentina, match mai banale per il popolo partenopeo. Nonostante il pessimo periodo di forma e il bassissimo morale dello spogliatoio, la compagine guidata da mister Francesco Calzona andrà alla ricerca della vittoria che al Franchi manca dal 2021. I Viola hanno sempre rappresentato un grande ostacolo per la formazione campana, le due squadre si contendono un posto per accedere alla prossima edizione di Conference League. Lo sguardo dei tifosi napoletani, tuttavia, è rivolto in maniera particolare alla conclusione del ...