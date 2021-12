Roma. Armato di coltello semina il panico in piazza e minaccia i passanti: arrestato straniero (Di sabato 4 dicembre 2021) Momenti di terrore questa mattina a Roma, in piazza dei Cinquecento, a pochi passi dalla Stazione Termini, dove un uomo Armato di un lungo coltello ha iniziato a minacciare i passanti e a correre impazzito tra le auto, rischiando di provocare un incidente e di essere investito. Sul posto sono rapidamente intervenute diverse Volanti della Polizia di Stato e le pattuglie del Commissariato Esquilino. Gli agenti hanno provato a calmare l’uomo, di origine nigeriana, che invece si è agitato di più ed è inizialmente riuscito a fuggire. I poliziotti lo hanno però inseguito e riacciuffato poco dopo, arrestandolo con l’accusa di porto d’armi abusivo, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. La scena è stata ripresa da diverse persone ed è finita sui social. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) Momenti di terrore questa mattina a, indei Cinquecento, a pochi passi dalla Stazione Termini, dove un uomodi un lungoha iniziato are ie a correre impazzito tra le auto, rischiando di provocare un incidente e di essere investito. Sul posto sono rapidamente intervenute diverse Volanti della Polizia di Stato e le pattuglie del Commissariato Esquilino. Gli agenti hanno provato a calmare l’uomo, di origine nigeriana, che invece si è agitato di più ed è inizialmente riuscito a fuggire. I poliziotti lo hanno però inseguito e riacciuffato poco dopo, arrestandolo con l’accusa di porto d’armi abusivo,aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. La scena è stata ripresa da diverse persone ed è finita sui social. I ...

