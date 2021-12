UNDER 17 FEMMINILE: GRAN VITTORIA CON IL PADOVA. E STASERA BIG MATCH CON IL “CITTA” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Continua la corsa dell’UNDER 17 FEMMINILE: 6-0 al PADOVA, quarta VITTORIA in altrettanti MATCH (e GRAN poker di Guizzo!). Neroverdi dell’allenatrice Orlando in vetta alla classifica: primato da difendere STASERA nella super sfida con il CITTAdella (secondo a -2): si gioca alle 19:00 a Vigonovo. Il tabellino: Pordenone-PADOVA 6-0 GOL: 19’ pt Volpatti, 23’ Guizzo; 18’ st Menini, 22’, 30’, 36’ Guizzo. PORDENONE: Dorbolò, Costantini, Poli, Bertolini, Marchesin (Alzetta), Giorni, Guizzo, Pusiol, Volpatti, Termentini, Lorenzini (Menini). All. Orlando.PADOVA: Stecchini, Guiotto (Caberlon), Mason (Scarsato), Contadin, Pittarello, Cigana (Coccato), Sturaro (Gottardo), Bortoletti, Pinton (Baccaro), Molon, Pignaffo (Fanton). All. ... Leggi su udine20 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Continua la corsa dell’17: 6-0 al, quartain altrettanti(epoker di Guizzo!). Neroverdi dell’allenatrice Orlando in vetta alla classifica: primato da difenderenella super sfida con ildella (secondo a -2): si gioca alle 19:00 a Vigonovo. Il tabellino: Pordenone-6-0 GOL: 19’ pt Volpatti, 23’ Guizzo; 18’ st Menini, 22’, 30’, 36’ Guizzo. PORDENONE: Dorbolò, Costantini, Poli, Bertolini, Marchesin (Alzetta), Giorni, Guizzo, Pusiol, Volpatti, Termentini, Lorenzini (Menini). All. Orlando.: Stecchini, Guiotto (Caberlon), Mason (Scarsato), Contadin, Pittarello, Cigana (Coccato), Sturaro (Gottardo), Bortoletti, Pinton (Baccaro), Molon, Pignaffo (Fanton). All. ...

