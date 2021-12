Scacchi | Campionati italiani 2021 | Basso | Moroni e David restano a punteggio pieno

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è completata oggi la seconda giornata deiassoluti diin corso di svolgimento a Chianciano Terme. Anche in questo caso grande preponderanza di vittorie, ma con una “novità”: si è avuta la prima patta dell’intero torneo, unica su 12 partite finora disputate. Artem Gilevych (IM)-Francesco Sonis (GM) 0.5-0.5 – Equa divisione del punto in 64 mosse. Finale di Cavalli con pedone in più che il Nero non è in condizioni di concretizzare, e, come vedremo, questa è per numero di tratti, paradossalmente, una delle partite più corte di oggi. Lorenzo Lodici (IM)-Daniele Genocchio (IM) 1-0 – Finisce in 70 mosse con finale di Alfiere e due pedoni contro Cavallo da solo e, per di più, Re inchiodato nell’angolo e impossibilitato a reagire. Almeno uno dei due pedoni, in poche mosse, va tranquillamente a Donna. Alberto ...