Milan | prevista l’operazione per un titolare!

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono tremende le notizie che sono arrivate circa l’infortunio occorso ieri sera a Simon Kjaer. Il difensore danese ha subito un danno ai legamenti del ginocchio sinistro e domani verrà operato. Per lui la stagione è probabilmente finita. Kjaer,, infortunio Il comunicato del“La risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato questa mattina sottoposto Simon Kjaer hanno confermato la necessità di una artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. L’intervento verrà effettuato domani”. LEGGI ANCHE: “Se non rinnovo il contratto con il, vengo al PSG”: la rivelazione del top player! LEGGI ANCHE: Tegola per il: il giocatore è uscito in barella

Advertising

pobasi70 : ??#CcnlTlc?? Dal 1 dicembre prevista seconda trance aumenti salariali. Sotto riportate le tabelle in base al livello… - lagrincon : RT @86_longo: ? Tempistiche confermate: domani prevista la firma e poi annuncio prima della sfida contro il Sassuolo. #Pioli e il #Milan, a… - Cucciolina96251 : RT @86_longo: ? Tempistiche confermate: domani prevista la firma e poi annuncio prima della sfida contro il Sassuolo. #Pioli e il #Milan, a… - evivanco7 : RT @86_longo: ? Tempistiche confermate: domani prevista la firma e poi annuncio prima della sfida contro il Sassuolo. #Pioli e il #Milan, a… - ManuFilippone95 : RT @86_longo: ? Tempistiche confermate: domani prevista la firma e poi annuncio prima della sfida contro il Sassuolo. #Pioli e il #Milan, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan prevista

...prospettive per il comparto bancario per il 2022 anche grazie all'immissione di liquidità... leggi anche Investor Conference "Mid & Small in": al via oggi la quarta edizione italiana D: ......per il comparto Cura della persona per il 2022 anche grazie all'immissione di liquidità... oggi, che non assuma un integratore! leggi anche Investor Conference "Mid & Small in": al via ...Nemmeno il tempo di archiviare le partite del turno infrasettimanale che ci sarà da concentrarsi già sulle prossime sfide. Nella 16ª giornata di Serie A spicca il big match tra Napoli e Atalanta, con ...(Teleborsa) - "Viviamo nella cosiddetta Data Economy o in modo ancora più esteso in una vera e propria Era dei Dati, e noi di Datrix vogliamo essere pronti e adeguati a rispondere alle ...