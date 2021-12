Simeone: «Cagliari tosto ma noi abbiamo un obiettivo e dobbiamo perseguirlo» (Di martedì 30 novembre 2021) Giovanni Simeone, attaccante del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro il Cagliari Giovanni Simeone, giocatore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Cagliari. Le sue parole. PRE PARTITA – «Ho voglia di fare bene e di lottare, affrontiamo un Cagliari che ha bisogno di punti. abbiamo un obiettivo e dobbiamo perseguirlo anche se l’avversario è tosto. dobbiamo proseguire con questa energia positiva, per noi e per i tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 novembre 2021) Giovanni, attaccante del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro ilGiovanni, giocatore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il. Le sue parole. PRE PARTITA – «Ho voglia di fare bene e di lottare, affrontiamo unche ha bisogno di punti.unanche se l’avversario èproseguire con questa energia positiva, per noi e per i tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

