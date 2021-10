Viterbese-Siena oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di martedì 19 ottobre 2021) Viterbese-Siena sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni sull’eventuale canale, sull’orario e sulla diretta streaming del match del girone B di Serie C 2021/2022. Infrasettimanale importante per le due squadre, divise da ben 13 punti: i padroni di casa sono a secco di vittorie e in fondo alla classifica, i toscani lottano per la promozione diretta e si trovano in quarta posizione. Fischio d’inizio alle ore 14.30 di martedì 19 ottobre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021)sarà visibilein tv? Ecco le informazioni sull’eventuale, sull’e sulladel match del girone B di. Infrasettimanale importante per le due squadre, divise da ben 13 punti: i padroni di casa sono a secco di vittorie e in fondo alla classifica, i toscani lottano per la promozionee si trovano in quarta posizione. Fischio d’inizio alle ore 14.30 di martedì 19 ottobre,tv non disponibile,su Eleven Sports. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieC, oggi in tv #Viterbese-#Siena: ecco come vedere la partita - sport_viterbo : OGGI IN CAMPO VITERBESE-SIENA … - tusciaweb : Infrasettimanale con Viterbese – Siena, Raffaele è già sotto esame Viterbo - L'avversario è tra i peggiori ma le… - CittadinoOnline : Siena: 23 i convocati per la gara con la Viterbese - - redontuscia : #Calcio #Evidenza #Sport #Viterbo I calciatori convocati da mister Raffaele per Viterbese-Siena -