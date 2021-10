Viviani: “C’è rammarico, paghiamo un episodio sfortunato” (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Volevamo fortemente la vittoria, peccato per quell’episodio sfortunato“. Mattia Viviani ha analizzato il pareggio contro la Cremonese ai microfoni di Ottochannel. Le sue dichiarazioni: Qualità – “Io e Calò siamo due giocatori di qualità e secondo me i giocatori di qualità possono sempre giocare insieme. Sapevamo che avremmo potuto fare male alla cremonese e così sarebbe stato senza quell’episodio sfortunato”. Spirito – “Volevamo vincere assolutamente questa partita, si è visto anche dalla reazione avuta dopo il pareggio. C’è un po’ di rammarico ma se riusciamo a vincere la prossima con il Cosenza questo può essere considerato un buon punto. “. Centrocampisti – “Sicuramente a centrocampo siamo in tanti, ognuno con le sue caratteristiche. La ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Volevamo fortemente la vittoria, peccato per quell’“. Mattiaha analizzato il pareggio contro la Cremonese ai microfoni di Ottochannel. Le sue dichiarazioni: Qualità – “Io e Calò siamo due giocatori di qualità e secondo me i giocatori di qualità possono sempre giocare insieme. Sapevamo che avremmo potuto fare male alla cremonese e così sarebbe stato senza quell’”. Spirito – “Volevamo vincere assolutamente questa partita, si è visto anche dalla reazione avuta dopo il pareggio. C’è un po’ dima se riusciamo a vincere la prossima con il Cosenza questo può essere considerato un buon punto. “. Centrocampisti – “Sicuramente a centrocampo siamo in tanti, ognuno con le sue caratteristiche. La ...

Advertising

anteprima24 : ** Viviani: 'C'è rammarico, paghiamo un episodio sfortunato' ** - Gazzetta_it : GP Morbihan, Viviani è terzo in volata: “Occasione persa, ma la forma c’è” #Ciclismo - cronachelucane : ALLO STADIO VIVIANI ARRIVA IL MESSINA DELL’EX ROSSO-BLÙ EZIOLINO CAPUANO - SERIE C Gallo avrà a disposizione Piana… - Robert_Luongo : '..'O rilorgio, mo capisco Pecché 'o cerco e nun 'o trovo Steva appiso... E' ghiuto ô ffrisco C'è rimasto sulo 'o c… - biciPRO1 : @eliaviviani ha le idee chiare: pista per costruire un grande 2022 su strada. Iniziando dai Mondiali, dove magari i… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviani C’è Sputtanapoli: l'esordio di Maurizio Zaccone a Ricomincio dai Libri Eroica Fenice