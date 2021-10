La Juve soffre ma vince, con la Roma basta il gol di Kean (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Quarta vittoria consecutiva per la Juventus, che nel posticipo domenicale dell'ottava giornata supera di misura la Roma 1-0. All'Allianz Stadium decide un gol di Kean nel corso del primo tempo, con i capitolini che falliscono un calcio di rigore proprio a ridosso dell'intervallo con Veretout. Continua la risalita in classifica per la squadra di Allegri, che si riporta alla pari di Atalanta e Lazio a quota 14 punti, a una sola lunghezza di distanza proprio dal quarto posto degli uomini di Mourinho. Buono l'avvio dei giallorossi che spaventano i padroni di casa prima con Mancini poi con Pellegrini, ma al 16' sono i bianconeri che sbloccano alla prima chance: De Sciglio mette al centro da sinistra, Bentancur colpisce di testa e una successiva deviazione di Kean mette fuori causa Rui Patricio. La ... Leggi su agi (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Quarta vittoria consecutiva per lantus, che nel posticipo domenicale dell'ottava giornata supera di misura la1-0. All'Allianz Stadium decide un gol dinel corso del primo tempo, con i capitolini che falliscono un calcio di rigore proprio a ridosso dell'intervallo con Veretout. Continua la risalita in classifica per la squadra di Allegri, che si riporta alla pari di Atalanta e Lazio a quota 14 punti, a una sola lunghezza di distanza proprio dal quarto posto degli uomini di Mourinho. Buono l'avvio dei giallorossi che spaventano i padroni di casa prima con Mancini poi con Pellegrini, ma al 16' sono i bianconeri che sbloccano alla prima chance: De Sciglio mette al centro da sinistra, Bentancur colpisce di testa e una successiva deviazione dimette fuori causa Rui Patricio. La ...

