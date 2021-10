GUIDA TV 16 OTTOBRE 2021: UN SABATO SERA ECCEZIONALE TRA BALLANDO CON LE STELLE E TU SI QUE VALES (Di sabato 16 ottobre 2021) Cosa vedere questa SERA in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 20:35 BALLANDO con le STELLE SUPERTOTOSHARE + TOTOPICCO (Da pronosticare il solo dato del programma esclusa eventuale Anteprima) Show 21:05 The Rookie 1°Tv Serie Tv 20:20 Le Parole della Settimana (fino 22:20) Talk Show 21:30 Agente 007: Si Vive Solo due Volte Film 21:20 Tù Sì Que VALES TOTOPICCO Show 21:20 Dora e la Città Perduta 1°Tv Film 21:15 Versailles 1°Tv Serie Tv 21:40 Nella Morsa del Ragno Film 21:35 Suicidio Apparente: Mario Biondo Documentario https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2021/10/InShot 20211016 135244961.mp4 Leggi su bubinoblog (Di sabato 16 ottobre 2021) Cosa vedere questain tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 20:35con leSUPERTOTOSHARE + TOTOPICCO (Da pronosticare il solo dato del programma esclusa eventuale Anteprima) Show 21:05 The Rookie 1°Tv Serie Tv 20:20 Le Parole della Settimana (fino 22:20) Talk Show 21:30 Agente 007: Si Vive Solo due Volte Film 21:20 Tù Sì QueTOTOPICCO Show 21:20 Dora e la Città Perduta 1°Tv Film 21:15 Versailles 1°Tv Serie Tv 21:40 Nella Morsa del Ragno Film 21:35 Suicidio Apparente: Mario Biondo Documentario https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//10/InShot1016 135244961.mp4

Advertising

fattoquotidiano : Guida galattica per evasori fiscali: cosi i vip diventano offshore - GibelliTiziana : RT @TeatroVerdiPN: ????SEICENTO! In attesa del concerto di Enrico Onofri (il programma il 27 ottobre) Valentina Lo Surdo per @RSI_online ci… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 16 OTTOBRE 2021: UN SABATO SERA ECCEZIONALE TRA BALLANDO CON LE STELLE E TU SI QUE VALES - bubinoblog : GUIDA TV 16 OTTOBRE 2021: UN SABATO SERA ECCEZIONALE TRA BALLANDO CON LE STELLE E TU SI QUE VALES - TeatroVerdiPN : ????SEICENTO! In attesa del concerto di Enrico Onofri (il programma il 27 ottobre) Valentina Lo Surdo per @RSI_online… -

Ultime Notizie dalla rete : GUIDA OTTOBRE La carica dei sindaci Pd contro Letta: ecco tutti i nomi ... che ha sottolineato subito dopo il primo turno del 3 - 4 ottobre: " Ancora una volta il ... E nel discorso rientrano anche Valentina Mancinelli da otto anni alla guida del Comune di Ancona, anche lei ...

Quando muore un libro Lo scorso 11 ottobre, giorno dell'anniversario dell'apertura del concilio Vaticano ii , ha ... Peccato, però, che una pastorale che comprenda l'annuncio della fede e la guida spirituale delle persone, ...

Guida serie TV del 16 ottobre: Clarice, Fargo, The Sinner Teleblog Sci, Cervinia dà il via alla stagione: numeri, novità e regole. «Lo Skipass si prenota online» Le regole: mascherina e skipass on line. Cervino Spa: «Cominciamo col versante svizzero». Dolomiti Superski: «Al via il 27 novembre, la gestione del green pass deve essere flessibile». Plan de Corones ...

Come si vota al ballottaggio delle elezioni di Roma Sulla stessa sono riportati i due nomi che si contendono la poltrona di minisindaco: immediamente sotto sono riportati i simboli della coalizione. La scheda di colore blu per votare il candidato sinda ...

... che ha sottolineato subito dopo il primo turno del 3 - 4: " Ancora una volta il ... E nel discorso rientrano anche Valentina Mancinelli da otto anni alladel Comune di Ancona, anche lei ...Lo scorso 11, giorno dell'anniversario dell'apertura del concilio Vaticano ii , ha ... Peccato, però, che una pastorale che comprenda l'annuncio della fede e laspirituale delle persone, ...Le regole: mascherina e skipass on line. Cervino Spa: «Cominciamo col versante svizzero». Dolomiti Superski: «Al via il 27 novembre, la gestione del green pass deve essere flessibile». Plan de Corones ...Sulla stessa sono riportati i due nomi che si contendono la poltrona di minisindaco: immediamente sotto sono riportati i simboli della coalizione. La scheda di colore blu per votare il candidato sinda ...