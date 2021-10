Amici | Deddy cambia pagina dopo Rosa Di Grazia? Spunta una segnalazione inaspettata

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 15 ottobre 2021)Ditornano a centro del gossip e stavolta non per il loro tanto sperato ritorno di fiamma, bensì per un nuovo flirt che potrebbe essere cominciato per il cantante di21. A riportare l’ipotesi in questione è il blogger Amedeo Venza, in un intervento condiviso in rete che segnala alcune curiose coincidenze, per le quali sembrerebbe palese che il cantante sia uscito in intimità con una tra gli influencer e volti tv più amati dai giovani del momento, ovvero Mariasole Pollio.20,dimenticaDi? LaSembrava una lovestory intramontabile quella avviata tra i banchi di scuola di20 tra...