Pattinaggio artistico a rotelle | pubblicata la lista dei qualificati per i World Games di Birmingham

I Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico di Asunciòn (Paraguay), andati in scena dal 29 settembre al 10 ottobre, oltre ai risultati che conosciamo hanno dato un ulteriore responso. In base infatti ai piazzamenti dei singoli atleti, la World Skate nella giornata di mercoledì 13 ottobre ha pubblicato la lista dei qualificati ufficiali per gli importantissimi World Games, in programma negli Stati Uniti, precisamente a Birmingham, dal 7 al 17 luglio 2022. Contrariamente a quanto successo per le edizioni passate, il parco pattinatori sarà leggermente più ristretto: non ci saranno infatti le classiche quattro competizioni principali bensì soltanto il singolo, maschile e femminile, e le coppie di danza. Cancellate dunque le coppie ...

