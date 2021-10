Origine del Covid, l’Oms per la prima volta ammette: “Può essere uscito da un laboratorio” (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’Origine del Covid? “Non si può escludere la fuoriuscita dal laboratorio”. Frasi pesantissime, mai dette così esplicitamente prima. A pronunciarle il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il biologo etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il numero uno dell’Oms sostiene – in una intervista sui sito del ‘Corriere della sera’ – che tutte le ipotesi sulle origini della pandemia da Covid-19 “devono continuare a essere esaminate”. E cioè dall’ipotesi della trasmissione da animale a quella della fuoriuscita dal laboratorio, la quale non è ancora stata categoricamente esclusa”. LEGGI ANCHE La nuova versione dei cinesi: "Il Covid sparirà da solo. I vaccini occidentali? Sono rischiosi" Trump presenta il conto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’del? “Non si può escludere la fuoriuscita dal”. Frasi pesantissime, mai dette così esplicitamente. A pronunciarle il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il biologo etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il numero uno delsostiene – in una intervista sui sito del ‘Corriere della sera’ – che tutte le ipotesi sulle origini della pandemia da-19 “devono continuare aesaminate”. E cioè dall’ipotesi della trasmissione da animale a quella della fuoriuscita dal, la quale non è ancora stata categoricamente esclusa”. LEGGI ANCHE La nuova versione dei cinesi: "Ilsparirà da solo. I vaccini occidentali? Sono rischiosi" Trump presenta il conto ...

