Love is in the air, trame turche: Selin smascherata da Eda (Di giovedì 14 ottobre 2021) Selin Atakan, nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, si ritroverà schiava delle sue stesse bugie e manipolazioni e finirà per essere finalmente smascherata da Eda. Le trame turche della seguitissima soap opera di Canale 5, infatti, segnalano che presto la Yildiz gioirà nel constatare che il suo amato Serkan ha riacquistato la memoria e intende stare finalmente con lei. L'imprenditore recupererà i ricordi nel corso di una rissa in compagnia di Engin e correrà a bloccare le finte nozze di Deniz e Eda, ignaro che il barista abbia fatto in modo che il matrimonio risulti valido a tutti gli effetti. La ragazza tornerà subito tra le braccia di Serkan e, in seguito, Deniz consentirà l'annullamento e permetterà alla paesaggista di essere felice con l'uomo che ama davvero. La felicità dei due ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 14 ottobre 2021)Atakan, nel corso delle prossime puntate diis in the air, si ritroverà schiava delle sue stesse bugie e manipolazioni e finirà per essere finalmenteda Eda. Ledella seguitissima soap opera di Canale 5, infatti, segnalano che presto la Yildiz gioirà nel constatare che il suo amato Serkan ha riacquistato la memoria e intende stare finalmente con lei. L'imprenditore recupererà i ricordi nel corso di una rissa in compagnia di Engin e correrà a bloccare le finte nozze di Deniz e Eda, ignaro che il barista abbia fatto in modo che il matrimonio risulti valido a tutti gli effetti. La ragazza tornerà subito tra le braccia di Serkan e, in seguito, Deniz consentirà l'annullamento e permetterà alla paesaggista di essere felice con l'uomo che ama davvero. La felicità dei due ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Medias… - faribapaa1 : RT @ANTONIE00297505: #Repost @canyamanmaniaofficial —— L'amore è letteralmente nell'aria con ??????????. Il nuovo profumo per lui e per lei è… - morena_faenza : RT @Agenzia_Ansa: E' stato battuto da Sotheby's a Londra al prezzo record di 22 milioni 'Love is in the Bin' dell'artista inglese Banksy.… - Agenzia_Ansa : E' stato battuto da Sotheby's a Londra al prezzo record di 22 milioni 'Love is in the Bin' dell'artista inglese Ba… - CanaYamana : RT @CanyamanIt: #Repost @canyamanmaniaofficia L'amore è letteralmente nell'aria con ??????????. Il nuovo profumo per lui e per lei è ordinabile… -