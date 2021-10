The Good Doctor 4 e The Resident 3, trama 14 ottobre: una gravidanza e un lutto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) The Good Doctor 4 e The Resident 3, due dei medical drama americani più seguiti al mondo torneranno in onda domani 14 ottobre su Rai Due a partire dalle 21.20. Le anticipazioni rivelano che nella serie con protagonista Freddie Highmore, Shaun Murphy si ritroverà a dover gestire una notizia per lui sconvolgente quando la sua compagna Lea Dilallo gli rivelerà di essere incinta mentre il dottor Aaron Glassmann condurrà un intervento quasi impossibile. I protagonisti del Chastain Park Hospital, invece, saranno alle prese con situazioni difficilissime. Nic Nevin, infatti, dovrà affrontare la perdita di sua sorella Jessie ed il dottor Hawkins avrà un terribile incidente ed infine, il dottor Austin conoscerà il suo padre biologico. The Good Doctor 4, trama 14 ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) The4 e The3, due dei medical drama americani più seguiti al mondo torneranno in onda domani 14su Rai Due a partire dalle 21.20. Le anticipazioni rivelano che nella serie con protagonista Freddie Highmore, Shaun Murphy si ritroverà a dover gestire una notizia per lui sconvolgente quando la sua compagna Lea Dilallo gli rivelerà di essere incinta mentre il dottor Aaron Glassmann condurrà un intervento quasi impossibile. I protagonisti del Chastain Park Hospital, invece, saranno alle prese con situazioni difficilissime. Nic Nevin, infatti, dovrà affrontare la perdita di sua sorella Jessie ed il dottor Hawkins avrà un terribile incidente ed infine, il dottor Austin conoscerà il suo padre biologico. The4,14 ...

Advertising

valeettk : Piangendo perché ho realizzato che nessuno scriverà canzoni d’amore per me tipo you’re the only good I've ever done… - SamanthaBizzoni : RT @Raiofficialnews: In prima visione assoluta, i nuovi episodi di #TheGoodDoctor: doppio appuntamento giovedì #14ottobre e venerdì #15otto… - LLSilvestre : @i_Nia12 Jsjsjsjs mano sí, no dudo que hayan estudios que asocian su feedback satisfactorio proporcional al ego que… - djangelodani2 : Buongiorno! Ragazzi! Una bellissima news!!!! Da Oggi online il nuovo sito web di Music On The Road New Generation!.… - MirkoLB88 : RT @Raiofficialnews: In prima visione assoluta, i nuovi episodi di #TheGoodDoctor: doppio appuntamento giovedì #14ottobre e venerdì #15otto… -