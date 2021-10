India | mise un cobra nel letto per uccidere la moglie | condannato all' ergastolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : India mise

TGCOM

Nel distretto di Kollam, in, un giovane ha pensato di affidarsi alla natura per liberarsi dalla moglie, appena 25enne. Dopo aver tentato di ucciderla una prima volta, il 28enne impiegato di banca ha nascosto un serpente ...Questi gli montò in groppa, gliil morso e le briglie e guidandolo al galoppo inseguì il cervo ...gli aspetti legali giudiziari a partire dal mancato sostegno politico nel caso dei marò ino ...Condanna a vita in India per l'impiegato di banca che, alcuni mesi fa, aveva ucciso la moglie "nel più incredibile dei modi", come hanno detto i giudici: per compiere l'omicidio, infatti, Sooraj Kumar ...Molte attività economiche e commerciali hanno chiuso non riuscendo a resistere ai lunghi tempi dei lockdown, ora -molte persone- si distaccano da ciò che hanno di più caro per poter continuare a viver ...