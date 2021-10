Roma, Luca Toni: «Abraham può fare 25 gol» (Di martedì 12 ottobre 2021) Luca Toni ex centravanti della nostra Serie A, con un trascorso anche alla Roma (con Ranieri nel 2010 sfiorò lo scudetto), intervistato dal Corriere della Sera ha detto la sua riguardo gli attuali bomber del campionato: «Osimhen mi ricorda Shevchenko per la capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco e per la velocità. Lui e Abraham della Roma, al momento, sono gli unici attaccanti in Serie A che possono garantire 25 gol a stagione». Snobbati quindi gli attuali capocannonieri, Edin Dzeko e Ciro Immobile. Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021)ex centravanti della nostra Serie A, con un trascorso anche alla(con Ranieri nel 2010 sfiorò lo scudetto), intervistato dal Corriere della Sera ha detto la sua riguardo gli attuali bomber del campionato: «Osimhen mi ricorda Shevchenko per la capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco e per la velocità. Lui edella, al momento, sono gli unici attaccanti in Serie A che possono garantire 25 gol a stagione». Snobbati quindi gli attuali capocannonieri, Edin Dzeko e Ciro Immobile.

Advertising

repubblica : No Green Pass, l'aggressore del Policlinico: 'Non sono un violento, non mi volevano dire cosa mi iniettavano' [di L… - repubblica : Roma, uno stratagemma 'salva' la poliziotta no Green Pass: nominata dirigente per le Pari opportunità, non potrà es… - repubblica : Green Pass, 10 mila in piazza del Popolo. Scontri e cariche contro la polizia. Forza Nuova: 'Stasera ci prendiamo R… - dantonio_luca : RT @Maria70221974: - MimidiRosa1 : RT @repubblica: No Green Pass, l'aggressore del Policlinico: 'Non sono un violento, non mi volevano dire cosa mi iniettavano' [di Luca Mona… -