GAZZETTA | Ospina-Meret | Spalletti ha fatto al sua scelta definitiva

Leggi su napolipiu

(Di martedì 12 ottobre 2021)mette fine al dualismo. Il tecnico haal suae stabilitomente le gerarchie per i portieri del Napoli.HALA SUAL’infortunio alla seconda giornata di Alexha regalato spazio a David. Contro il Torino di Juric,potrebbe far rifiatare il colombiano. Che però ha dimostrato anche nelle qualificazioni mondiali di essere in gran forma. Secondo quanto riporta l’edizione odierna delladello Sport, Lucianohala propriatrae ...