Fiumicino | la denuncia dell’opposizione | “Farmacie comunali in deficit | Commissione Bilancio latitante”

Fiumicino – "Ancora una volta salta la Commissione Bilancio per colpa della maggioranza". La denuncia arriva dai consiglieri di centrodestra e liste civiche di Fiumicino che fanno parte della medesima Commissione convocata per discutere "del consolidato del Bilancio e del deficit delle Farmacie comunali che ammonta a 70mila euro". "Inammissibile che la Commissione salti sempre in questo tipo di occasioni – la protesta dell'opposizione -. Se ci sono dei problemi è bene che se ne discuta e che se ne parli negli organi preposti. Questo atteggiamento deve finire al più presto". Il Faro online

