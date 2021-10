Draghi a Roma incontra Landini dopo gli scontri. Il segretario della Cgil: «Il passato non deve tornare» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio in visita alla sede della Cgil nella Capitale, attaccata sabato da un gruppo di manifestanti guidato dai vertici di Forza Nuova Leggi su corriere (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio in visita alla sedenella Capitale, attaccata sabato da un gruppo di manifestanti guidato dai vertici di Forza Nuova

Advertising

FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha telefonato oggi al Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini,… - Adnkronos : No Green Pass a Roma, Draghi condanna violenze a #piazzadelpopolo. - Agenzia_Ansa : Attaccata la sede della Cgil a Roma durante il Corteo dei No pass. Il segretario generale Maurizio Landini: 'Atto d… - vitobarile : Com'era quella cosa che #Draghi non sa comunicare? - Gazzettino : #scontri a Roma, la #procura apre due inchieste. Draghi alla sede della Cgil abbraccia Landini -