A Bacoli ospedale di comunità | intesa tra Comune ed Asl

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La sinergia tra l’Asl Napoli 2 Nord, la Regione Campania ed ildipermetterà di istituire nel centro flegreo undi. Si tratta di un presidio sanitario territoriale in grado di erogare assistenza sanitaria di breve durata, riservata a quei pazienti che, pur non presentando patologie acute, non possono essere assistiti adeguatamente a domicilio. L’annuncio del nuovo presidio sanitario è stato dato dal sindaco, Josi Gerardo Della Ragione subito dopo l’approvazione della delibera in Giunta per la nuova struttura. Il presidio, che sarà ubicato nel centro storico in via Gaetano De Rosa, presso un immobile comunale, sarà realizzato con i fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “E’ una struttura residenziale per ...