20enne stuprata nel cimitero vicino alla chiesa | è caccia all’uomo | “È un asiatico sui 30 anni”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La polizia ha dato priorità massima alle indagini per individuare l’autore di uno stupro compiuto in uninglese nelle prime ore di domenica. La vittima, sotto shock, è però riuscita a fornire una sua descrizione Uno sconosciuto ha immobilizzato e violentato una donna in un. Lo sconcertante episodio è avvenuto nelle prime ore L'articolo NewNotizie.it.

Di D - 11/10/2021 La polizia ha dato priorità massima alle indagini per individuare l'autore di uno stupro compiuto in un cimitero inglese nelle prime ore di domenica. La vittima, sotto shock, è però riuscita a fornire una sua descrizione.