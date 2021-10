Juventus-Napoli Femminile, match visibile in chiaro in TV (Di venerdì 8 ottobre 2021) Domani sarà una giornata speciale per il Napoli Femminile. Le azzurre di Pistolesi, infatti, sono attese dalla difficile sfida alle Juventus Women, ma il tecnico del Napoli ci crede. La gara - che verrà disputata domani a Vinovo alle 14.30 - sarà visibile in diretta su La7 e La7d (oltre che su TIM Vision). Pistolesi recupera in attacco Chatzinikolau e Popadinova (assenti invece Awona e Blanco), e avrà la possibilità di far esordire la stella argentina Soledad Jaimes (autrice di 62 gol con il Santos in Brasile), che ha ormai ultimato le pratiche per il tesseramento. Soledad Jaimes Argentina Queste le dichiarazioni pre-gara del coach azzurro: "Juventus-Napoli è sempre una partita speciale: proveremo a fermare la loro corsa, visto che vengono da 29 vittorie ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Domani sarà una giornata speciale per il. Le azzurre di Pistolesi, infatti, sono attese dalla difficile sfida alleWomen, ma il tecnico delci crede. La gara - che verrà disputata domani a Vinovo alle 14.30 - saràin diretta su La7 e La7d (oltre che su TIM Vision). Pistolesi recupera in attacco Chatzinikolau e Popadinova (assenti invece Awona e Blanco), e avrà la possibilità di far esordire la stella argentina Soledad Jaimes (autrice di 62 gol con il Santos in Brasile), che ha ormai ultimato le pratiche per il tesseramento. Soledad Jaimes Argentina Queste le dichiarazioni pre-gara del coach azzurro: "è sempre una partita speciale: proveremo a fermare la loro corsa, visto che vengono da 29 vittorie ...

Advertising

SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - Spazio_Napoli : Juventus-Napoli Femminile, match visibile in chiaro in TV - infoitsport : Boban: 'Napoli favorita per il titolo, poi l'Inter. La Juventus non lotterà per lo scudetto' - sportli26181512 : #Governance #Notizie La reputazione in Serie A: crolla la Juventus, l’Atalanta vola: Vola l’Atalanta e spicca anche… - AleCat_91 : JUVENTUS, FIORENTINA, VLAHOVIC ALLA JUVE, CHIESA, ALLEGRI, ITALIANO: LE ... -