Ballando con le stelle, lo strano contratto di Arisa: «Niente incontri con l’ex fidanzato Andrea Di Carlo» (Di venerdì 8 ottobre 2021) È difficilissimo stare dietro ad Arisa: la cantante sembrava essersi riavvicinata al suo ex fidanzato Andrea Di Carlo, ma oggi – in occasione dell’inizio di Ballando con le stelle – la cantante ha specificato di non voler avere Niente a che fare con lui. Ma cosa è successo? Leggi anche: Ballando con le stelle, Morgan... Leggi su donnapop (Di venerdì 8 ottobre 2021) È difficilissimo stare dietro ad: la cantante sembrava essersi riavvicinata al suo exDi, ma oggi – in occasione dell’inizio dicon le– la cantante ha specificato di non voler averea che fare con lui. Ma cosa è successo? Leggi anche:con le, Morgan...

Advertising

fanpage : #BallandoConLeStelle, Arisa chiede una clausola speciale: non incontrare il suo ex Andrea Di Carlo - glooit : Arisa a Ballando con le stelle, una clausola del contratto per non vedere l’ex Andrea Di Carlo leggi su Gloo… - infoitcultura : Alessia Marcuzzi sarà a Ballando con le stelle? Svelato retroscena a Detto Fatto - infoitcultura : Ballando con le Stelle, spunta a sorpresa il nome di Alessia Marcuzzi - Robertoruggine : RT @fraversion: e dopo questo ingresso cult, Lilli Gruber pronta per diventare “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle. #OggiEU… -